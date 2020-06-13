С 15 июня власти Франции откроют границы для туристов, прибывающих из стран ЕС. Соответствующее заявление опубликовано на сайте французского МИД.
«С учетом благоприятного развития санитарной ситуации во Франции и Европе и в соответствии с представленными рекомендациями Еврокомиссии Франция с 00:00 15 июня снимает все ограничения на пересечение своих внутренних границ», — говорится в сообщении ведомства.
Помимо стран-членов Евросоюза границы открыты для путешественников из Швейцарии, Норвегии, Монако, Исландии, Сан-Марино, Андорры, Лихтенштейна и Ватикана. При въезде во Францию гражданам этих государств не нужно будет иметь сертификат об отсутствии коронавируса, а также отправляться на две недели на карантин.
При этом сохраняется требования о 14-дневном карантине для туристов из Испании и Великобритании, уточняет RT. Это ограничение остается в силе до 21 июня. Также власти Франции сообщили о постепенном открытии внешних границ стран Шенгенского соглашения с 1 июля.
Ранее Еврокомиссия призвала страны ЕС со следующего месяца начать открывать границы для туристов из стран, не входящих в союз. По мнению ученых, держать страны закрытыми для иностранцев — бессмысленная мера, поскольку коронавирус уже широко распространен во всех странах.
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