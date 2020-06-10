В РАН объяснили, почему закрытые границы не остановят пандемию

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Ранее сообщалось, что Росавиация собирается направить предложения о разрешении полетов с 15 июля. Список стран не уточняется, передает телеканал 360 . При этом в разгар пандемии россияне массово выезжали за границу, пишет « Царьград ».

При этом в январе—феврале закрытие границ между странами было оправданной мерой, отметил он. По словам ученого, в первые недели пандемии была полная неизвестность происходящего, и в течение 30-50 дней в каждой стране вирус циркулировал незамеченным. «Но держать границы закрытыми сейчас, на мой взгляд, бессмысленно», — цитирует Лукашева ТАСС.

В нынешней эпидемиологической ситуации, когда новый коронавирус широко распространен во всех странах, держать границы закрытыми — бессмысленная мера. Такое мнение выказал член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

Закрытие границ было оправдано в начале пандемии коронавируса, считает Александр Лукашев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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