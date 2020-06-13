Полиция ищет сбежавших из психбольницы пациентов
Из Областной психоневрологической больницы №5 в Магнитогорске сбежали трое человек. Информацию о розыске подтвердили в ГУ МВД по Челябинской области.
«Пропали трое мужчин: 27-летний Александр Перчаткин, 21-летний Александр Клещев и 35-летний Константин Колбасов», — гласит ориентировка, которую публикует сайт verstov.info.
Перчаткин ранее был судим за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Клещев — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Оба мужчины — из Карталов. Третий сбежавший пациент — магнитогорец.
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