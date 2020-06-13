12 июня 2020
11 июня 2020

Из психбольницы в Магнитогорске сбежали рецидивисты. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Кладбище Рябково. Курган, полиция, масочный режим
Полиция ищет сбежавших из психбольницы пациентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из Областной психоневрологической больницы №5 в Магнитогорске сбежали трое человек. Информацию о розыске подтвердили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Пропали трое мужчин: 27-летний Александр Перчаткин, 21-летний Александр Клещев и 35-летний Константин Колбасов», — гласит ориентировка, которую публикует сайт verstov.info.

Перчаткин ранее был судим за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Клещев — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Оба мужчины — из Карталов. Третий сбежавший пациент — магнитогорец.

Фото: сайт verstov.info

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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