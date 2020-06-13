Ростуризм: зарубежные страны пока не готовы принимать россиян

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Вылететь за границу россияне не могут уже несколько месяцев Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Иностранные государства пока не подтвердили готовность принимать российских туристов в июне. С таким заявлением выступила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«По состоянию на сейчас, готовности в июне принимать российских туристов пока нет», — цитирует Догузову ТАСС.

Ростуризм находится в контакте с иностранными партнерами по вопросу выезда россиян на отдых за границу, отметила она. В некоторых случаях, по словам Догузовой, речь идет о середине июля, в других — об августе. При этом никаких официальных подтверждений конкретных сроков нет, заключила она.

Ранее стала известна предположительная дата возобновления авиасообщения между Россией и Турцией. По словам главы туристической компании ANEX Group Нешета Кочкара, чартерные рейсы между двумя странами могут возобновиться 1 августа, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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