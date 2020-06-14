13 июня 2020
12 июня 2020
11 июня 2020

Свердловский губернатор посоветовал ветеранам не ходить на парад

© Служба новостей «URA.RU»
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Госсовет в Кремле. Москва, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев подчеркнул, что заботится о здоровье граждан Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что на параде в честь победы в Великой Отечественной войне ветеранов быть не должно. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Он отметил, что в регионе до сих пор каждый день регистрируют более 200 новых коронавирусных больных. «В такой ситуации моя позиция однозначна: никаких ветеранов на публичных мероприятиях в Екатеринбурге быть не должно. Про проведение парада мы еще посмотрим», — написал Куйвашев. Глава региона подчеркнул, что он принимает решение исходя из заботы о здоровье граждан.

Ранее президент России Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем, в который пройдет парад Победы. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин и гости, в числе которых будут и президенты других стран, традиционно будут смотреть парад в Москве с трибуны на Красной площади, передает RNS.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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