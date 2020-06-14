Свердловский губернатор посоветовал ветеранам не ходить на парад

Евгений Куйвашев подчеркнул, что заботится о здоровье граждан Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что на параде в честь победы в Великой Отечественной войне ветеранов быть не должно. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Он отметил, что в регионе до сих пор каждый день регистрируют более 200 новых коронавирусных больных. «В такой ситуации моя позиция однозначна: никаких ветеранов на публичных мероприятиях в Екатеринбурге быть не должно. Про проведение парада мы еще посмотрим», — написал Куйвашев. Глава региона подчеркнул, что он принимает решение исходя из заботы о здоровье граждан.

Ранее президент России Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем, в который пройдет парад Победы. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин и гости, в числе которых будут и президенты других стран, традиционно будут смотреть парад в Москве с трибуны на Красной площади, передает RNS .