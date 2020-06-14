В Челябинской области коронавирус нашли почти у 5 тысяч человек

В Челябинской области за последние сутки подтверждено 169 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по региону.
«На утро 14 июня в регионе подтверждено 4811 случаев заболевания COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. За этот же период умерли пять человек, еще 35 пошли на поправку. Всего с начала наблюдения вылечились 2434 южноуральца, еще 82 носителя вируса скончались.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности в регионе до 30 июня. В то же время он разрешил работу баз отдыха, санаториев и профилакториев, имеющих медицинские лицензии.
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