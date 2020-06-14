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11 июня 2020

В Челябинской области коронавирус нашли почти у 5 тысяч человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Жизнь города во время нерабочей недели, объявленной президентом РФ для снижения темпов распространения коронавируса COVID-19. Екатеринбург, человек в маске, карантин, медицинская маска, защитная маска, сидит на скамейке, маска на лицо, covid-19, covid19, девушка в маске, коронавирус
Коронавирус диагностировали еще у 169 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области за последние сутки подтверждено 169 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по региону.

«На утро 14 июня в регионе подтверждено 4811 случаев заболевания COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. За этот же период умерли пять человек, еще 35 пошли на поправку. Всего с начала наблюдения вылечились 2434 южноуральца, еще 82 носителя вируса скончались.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности в регионе до 30 июня. В то же время он разрешил работу баз отдыха, санаториев и профилакториев, имеющих медицинские лицензии.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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