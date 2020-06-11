10 июня 2020

В Челябинской области продлен режим повышенной готовности

© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничных войск. Магнитогорск, полицейские в масках
Режим повышенной готовности в Челябинской области продлили до 30 июня Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности из-за COVID-19 до 30 июня. Об этом власти сообщили в официальном talegram-канале. Там пояснили, что внутри этого срока возможно частичное снятие ограничений.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года. В регионе по-прежнему запрещены массовые мероприятия, ограничена работа ряда объектов», — указано в сообщении.

Там добавили, что с 15 июня могут возобновить работу санатории с медицинской лицензией. Также на открытом воздухе разрешили заниматься ученикам спортивных школ.

Ранее URA.RU писало о том, что челябинский губернатор назвал условия отмены карантина. По его словам, в этом вопросе многое зависит от соблюдения дисциплины населением и слаженной работа органов власти и экстренных служб.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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