В Челябинской области продлен режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в Челябинской области продлили до 30 июня Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности из-за COVID-19 до 30 июня. Об этом власти сообщили в официальном talegram-канале. Там пояснили, что внутри этого срока возможно частичное снятие ограничений.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года. В регионе по-прежнему запрещены массовые мероприятия, ограничена работа ряда объектов», — указано в сообщении.

Там добавили, что с 15 июня могут возобновить работу санатории с медицинской лицензией. Также на открытом воздухе разрешили заниматься ученикам спортивных школ.

Ранее URA.RU писало о том, что челябинский губернатор назвал условия отмены карантина. По его словам, в этом вопросе многое зависит от соблюдения дисциплины населением и слаженной работа органов власти и экстренных служб.