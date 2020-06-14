Уралец добился подключения к аппарату ИВЛ только через Москву

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Аппарат искусственной вентиляции легких в Челябинском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии (кардиоцентре). Челябинск, минздрав, реанимация, здоровье, медицина, ивл, коронавирус, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ивл
Пациент считает, что врачи не помогли ему из-за позднего времени суток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Заболевший коронавирусом житель Сысерти Сергей добился, чтобы его подключили к аппарату ИВЛ, только после звонка в Москву на горячую линию Роспотребнадзора. Об этом 62-летний пациент сообщил URA.RU.

«Где-то подхватил эту модную болезнь. В городской больнице мне сделали КТ (компьютерная томография — прим. ред.) — показала пневмонию», — рассказал Сергей.

По его словам, его тут же госпитализировали. Однако поздно вечером пациенту стало плохо. «Перед глазами — стена, дышать не могу, — вспоминает Сергей, — Попросил подключить меня к ИВЛ. Сказали, что свободных аппаратов нет. На самом деле были, но не было кислорода, его включили только утром».

Сам больной коронавирусом считает, что врачи не помогли ему из-за позднего времени суток. «Мне пришлось позвонить в Москву, в Роспотребнадзор. Только это помогло. Сейчас сижу на стульчике, дышу кислородом», — подытожил Сергей.

По данной ситуации URA.RU отправило запрос в оперштаб Свердловской области. На момент публикации комментарий в Сысертской ЦРБ и областном минздраве не удалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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