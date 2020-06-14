Президент: у России появится ответ на гиперзвуковое оружие

Владимир Путин рассказал о планах России по противодействию гиперзвуковому оружию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Когда у ведущих мировых держав появится гиперзвуковое оружие, Россия уже создаст средство для борьбы с ним. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это [гиперзвуковое] оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием», — отметил глава государства в программе «Вести недели».

На сегодняшний день противостоять гиперзвуковым ракетам не может ни одно государство в мире, так как «скорости такие, что взять их невозможно», уточнил Путин. Он также добавил, что гиперзвуковое оружие, которое появилось в России в 2018 году, пока есть только в нашей стране, однако Россия будет готова к тому моменту, когда другие государства тоже изобретут его.

Президент России уже ранее заявлял о необходимости создания средств защиты от гиперзвукового оружия. Он настаивал, что в ведущих мировых государствах подобное оружие рано или поздно тоже появится, поэтому российская армия к тому моменту должна будет иметь средства защиты от них, передает агентство Nation News. Ранее глава государства отмечал, что оборонный бюджет РФ направлен на профилактику военных конфликтов, пишет сайт VSE42.Ru.

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