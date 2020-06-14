В Кургане расформировали отделение больницы

В Кургане из-за COVID закрыто отделение больницы. Медики опасаются, что его не откроют Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Врачей второй горбольницы в Кургане из отделения гинекологии переводят в другие больницы. Медучреждение сейчас работает, как инфекционный госпиталь. Однако медики опасаются, что после открытия больницы в прежнем режиме, отделение не заработает. Об этом URA.RU рассказал источник из числа персонала второй горбольницы.

«Персонал предупредили, что переводят в другие больницы. Причем неизвестно, вернемся ли мы на прежнюю работу в гинекологическое отделение после отмены карантина из-за коронавируса. Когда-то так же под предлогом „временно“ перевели роддом из второй горбольницы в здание по Советской, но его так и не вернули», — высказал опасения медик.

По его словам, в отделении существовал сплоченный коллектив. Пациенты ждали открытия отделения для проведения плановых операций. «Конечно, мы не оставим никого без помощи. Очень жаль, если распадется команда профессионалов. Закрытие любого медицинского отделения — всегда печально», — отметил медик.

Курганские пациенты также сожалеют о переводе врачей из отделения. «Перевод этого отделения в первую городскую больницу связан с чем угодно, только не с интересами пациентов! Скорее всего, потеряем профессионалов-врачей, у нас их не так много в городе. Уйдут, уедут. Не заслуживают они такого отношения. Великое слово — оптимизация», — написала в «ВКонтакте» в группе «ЧП Курган» Алена Вахромеева.

В пресс-службе правительства Курганской области URA.RU прокомментировали, что во второй горбольнице пока госпиталь инфекционной больницы [для пациентов с COVID-19]. По этим причинам гинекология не работает. «Когда оно откроется, будет зависеть от эпидситуации. Вопрос о возобновлении работы решается. Медицинская помощь оказывается в других больницах по маршрутизации в соответствии с приказом департамента здравоохранения Курганской области», — отметили в департаменте информационной и внутренней политики.