Гостиницы будут отчитываться о совместном проживании гостей. Как селиться неженатым

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Правила для гостиниц были разработаны Роспотребнадзором из-за коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Роспотребнадзор не рекомендует заселять в одни номера гостиниц людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, а отели должны отчитываться перед ведомством о заселении неженатых пар в один номер. Об этом сообщается в комментарии, выпущенном Роспотребнадзором для администраций гостиниц.

«Если в одном номере окажется пара без штампа в паспорте или группа друзей, гостиницам придётся отчитываться», — пишет Life.

При этом эксперты считают, что норму можно будет обойти. В беседе с «Российской газетой» президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин, заявил, что в рекомендациях ведомства есть лазейка — пункт о сопровождающих лицах. То есть гость может селиться в один номер с сопровождающим лицом, которым может являться кто угодно.

Ранее россиянам рассказывали об особенностях курортного сезона в 2020 году. В частности, сообщалось, что развлекательные заведения на территориях курортов начнут работать в последнюю очередь, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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