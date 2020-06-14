В ОНФ рассказали о поправке, которая защитит россиян в пандемию

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Трудовая поправка обеспечит защиту прав работников, заявил Илья Семин Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ситуация с коронавирусом заставила многих граждан бороться за свои трудовые места, а власти — оказывать им поддержку, поэтому трудовая поправка в Конституцию России символизирует борьбу за права трудящегося человека. С таким мнением выступил руководитель проекта Общероссийского народного фронта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты РФ Илья Семин.

«В эпидемию коронавируса вопрос занятости и сохранения трудовых прав граждан был для властей приоритетным. И трудовая поправка в Конституцию символизирует это», — заявил Семин «Ридусу».

Тренд на развитие рынка труда и профессиональные качества граждан начался в России давно, а закрепление этих положений в Конституции страны гарантирует, что работа в этом направлении будет продолжена, считает Семин.

Трудовую поправку предлагается внести в 75-ю статью Конституции РФ. В ней будет обозначено, что государство уважает труд граждан страны и обеспечивает защиту их прав. Кроме того, предлагается прописать, что россиянам гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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