В ОНФ рассказали о поправке, которая защитит россиян в пандемию

Ситуация с коронавирусом заставила многих граждан бороться за свои трудовые места, а власти — оказывать им поддержку, поэтому трудовая поправка в Конституцию России символизирует борьбу за права трудящегося человека. С таким мнением выступил руководитель проекта Общероссийского народного фронта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты РФ Илья Семин.
«В эпидемию коронавируса вопрос занятости и сохранения трудовых прав граждан был для властей приоритетным. И трудовая поправка в Конституцию символизирует это», — заявил Семин «Ридусу».
Тренд на развитие рынка труда и профессиональные качества граждан начался в России давно, а закрепление этих положений в Конституции страны гарантирует, что работа в этом направлении будет продолжена, считает Семин.
Трудовую поправку предлагается внести в 75-ю статью Конституции РФ. В ней будет обозначено, что государство уважает труд граждан страны и обеспечивает защиту их прав. Кроме того, предлагается прописать, что россиянам гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума.
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