14 июня 2020

Ученые перечислили места, где легче всего подхватить COVID

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ИННОПРОМ-2017. Шоу японских барабанщиков в оперном театре. Первый день выставки. Екатеринбург, зрительный зал, зрители, оперный театр
Театр — одно из самых опасных мест при пандемии Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Легче всего заразиться коронавирусом на концерте, в офисе, религиозном учреждении, школе, кинотеатре и кафе. Из-за большого скопления людей эти места наиболее опасны с точки зрения распространения COVID-19. К такому выводу пришли ученые американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

«В плохо проветриваемом помещении вирус способен оставаться активным в течение нескольких часов. А значит, наибольший риск заразиться — […] в закрытых помещениях с большим скоплением людей», — передает слова выводы ученых телеканал 360.

В исследовании говорится, что человек заболевает COVID-19 после попадания в организм 1 тысячи вирусных частиц. При дыхании из организма переносчика инфекции выделяется 20 вирусных частиц в минуту, при разговоре — 200 частиц, а при чихании и кашле — 200 млн частиц. При этом ученые отмечают, что риск подцепить коронавирус с поверхности или на свежем воздухе оценивается как очень низкий.

Ранее американские ученые открыли новое свойство коронавируса. По их данным, COVID-19 может повышать вероятность инсульта у заболевших молодого и среднего возрастов, передает RT. Также исследователи выразили опасение, что коронавирус вскоре мутирует и станет агрессивнее.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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