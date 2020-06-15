Ученые перечислили места, где легче всего подхватить COVID

Легче всего заразиться коронавирусом на концерте, в офисе, религиозном учреждении, школе, кинотеатре и кафе. Из-за большого скопления людей эти места наиболее опасны с точки зрения распространения COVID-19. К такому выводу пришли ученые американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
«В плохо проветриваемом помещении вирус способен оставаться активным в течение нескольких часов. А значит, наибольший риск заразиться — […] в закрытых помещениях с большим скоплением людей», — передает слова выводы ученых телеканал 360.
В исследовании говорится, что человек заболевает COVID-19 после попадания в организм 1 тысячи вирусных частиц. При дыхании из организма переносчика инфекции выделяется 20 вирусных частиц в минуту, при разговоре — 200 частиц, а при чихании и кашле — 200 млн частиц. При этом ученые отмечают, что риск подцепить коронавирус с поверхности или на свежем воздухе оценивается как очень низкий.
Ранее американские ученые открыли новое свойство коронавируса. По их данным, COVID-19 может повышать вероятность инсульта у заболевших молодого и среднего возрастов, передает RT. Также исследователи выразили опасение, что коронавирус вскоре мутирует и станет агрессивнее.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.