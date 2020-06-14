Ученые опасаются, что коронавирус мутирует и станет агрессивнее

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Ранее, напомним, врач-иммунолог Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, что при разработке вакцины против коронавируса ученым приходится учитывать способность вируса постоянно мутировать . Изменения в COVID-19 происходят каждые две-три недели.

Вирус, по его словам, мутирует по двум причинам. Во-первых, он сталкивается с «вызовом» в силу формирования коллективного иммунитета. Во-вторых, из-за изменения погоды. В теплое время года у людей повышается иммунитет и заболеваемость воздушно-капельными инфекциями снижается.

«Ученые опасаются, что мутации будут неблагоприятными, и появятся более агрессивные формы инфекции. Обсуждается вопрос, что если создавать вакцину, то нужно, чтобы она была не против белка, который входит в структуру вируса, а против РНК [основу COVID-19]», — объяснил Пальцев в интервью «Парламентской газете».

Ученые опасаются, что коронавирус может мутировать и принять более агрессивную форму. Об этом журналистам рассказал врач-патологоанатом, руководитель Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев.

Коронавирус может стать более агрессивным, предупредил Михаил Пальцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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