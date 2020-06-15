14 июня 2020

Ростуризм уточнил, как селить неженатых в один номер в отеле

© Служба новостей «URA.RU»
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Неженатым и друзьям разрешат заселиться в один номер Фото: Анна Майорова © URA.RU
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У людей, приехавших вместе на отдых, не будут требовать документы, подтверждающие брак, сообщили в Ростуризме. Таким образом в ведомстве прокомментировали рекомендацию Роспотребнадзора не селить в один номер туристов, которые до этого не контактировали друг с другом.

«У людей, которые приехали на отдых вместе, при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак», — подчеркнули в пресс-службе Федерального агентства по туризму на запрос РИА «Новости».

Роспотребнадзор ранее выдал гостиницам рекомендацию о том, что размещение гостей должно быть «преимущественно одноместным». Вместе возможно селить в номер только семейные пары. Позже в ведомстве уточнили, что окончательное решение о расселении будет за отелями и гостиницами. А представители гостиничного бизнеса заверили, что в одном номере поселят как неженатые пары, так и приехавших вместе друзей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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