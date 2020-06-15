Источник: в тюменском правительстве новый глава департамента

Главой департамента здравоохранения правительства Тюменской области назначена Наталья Логинова, занимавшая ранее должность заместителя. Об этом URA.RU сообщили собственные источники. Кресло руководителя освободилось после увольнения 20 марта из правительства Инны Куликовой, впоследствии назначенной на должность советника главы Минздрава РФ, а после директором департамента организации экстренной медпомощи ведомства.
«В региональном правительстве говорят о том, что губернатор Александр Моор уже подписал приказ о назначении Натальи Логиновой на эту должность. Официальной бумаги пока никто не видел», — сообщает инсайдер. Он отметил, что это назначение было ожидаемым. «Наталья Логинова последние месяцы по факту исполняла обязанности главы департамента. Как только стало ясно, что она справляется с ними, губернатор распорядился о ее повышении», — рассказал источник. Тюменское СМИ 72.ru сообщает о том, что информацию о назначении Натальи Логиновой озвучат в ближайшее время.
Получить оперативный комментарий в региональном департаменте здравоохранения и правительстве Тюменской области не удалось, направлены запросы.
Ранее URA.RU сообщало, что на должность главы департамента здравоохранения рассматриваются две кандидатуры — замглавы регионального депздрава Наталья Логинова и замдиректора, начальник управления организации медицинской помощи Татьяна Новикова.
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