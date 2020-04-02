Экс-глава тюменского депздрава назначена советником министра здравоохранения РФ

Инна Куликова возглавляла региональный депздрав семь лет Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Отставка правительства России в 2020 году и формирование нового кабмина

В федеральном правительстве важный пост займет еще один тюменец. Экс-глава департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова назначена на должность советника министра здравоохранения России. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Минздрава РФ.

«Советник Министра Куликова Инна Борисовна», — такая информация появилась на странице раздела «Помощники, советники Министра». Единственный советник главы Минздрава Михаила Мурашко начинала свою карьеру с должности врача скорой помощи. В 2013 году она возглавила департамент здравоохранения Тюменской области, а 20 марта этого года уволилась с должности по собственному желанию.

Инсайдеры URA.RU сообщали о возможном повышении Инны Куликовой еще в феврале. Однако тогда экс-глава регионального депздрава информацию о работе в Минздраве и увольнении из правительства Тюменской области категорически опровергала.

Ранее URA.RU сообщало, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замминистра здравоохранения Дмитрия Костенникова. Также в январе по собственной инициатива ушла еще одна замминистра — Елена Бойко. А в начале марта Мишустин уволил заместителя главы Минздрава Сергея Краевого, которого после этого лишили степени доктора медицинских наук.