Власти Кургана заявили о чрезвычайной пожарной опасности

В Курганской области с 16 по 18 июня сохранится чрезвычайная и высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в администрации Кургана.
«С 16 по 18 июня в центральных и восточных районах Курганской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность — пятый класс горимости леса», — говорится в сообщении мэрии со ссылкой на Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). В остальных районах прогнозируется высокая пожарная опасность — четвертый класс горимости леса.
В администрации отметили, что из-за данных погодных условий может ухудшиться лесопожарная обстановка. Представители мэрии призвали курганцев соблюдать меры пожарной безопасности.
По данным сайта Gismeteo и курганского синоптика-любителя Ильи Винштейна, температура воздуха в Кургане 17 июня прогреется до +26 градусов. Порывы ветра могут достигнуть 10-14 метров в секунду. На момент написания новости, на сайте Курганского ЦГМС прогноз на дни с 16 по 18 июня не было опубликован.
Ранее в городской администрации сообщали о высокой и чрезвычайной пожарной опасности в регионе с 12 по 15 июня. В мае Генпрокуратура включила Курганскую область в число регионов, которые в 2020 году оказались не готовы к лесным пожарам.
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