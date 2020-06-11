Жаркая погода повышает вероятность пожаров в курганских лесах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В предстоящие выходные на территории Курганской области сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Мэрия Кургана обратилась к жителям с просьбой быть предельно осторожными при обращении с огнем.

«В Курганской области с 12 по 15 июня включительно сохранится высокая пожарная опасность — 4 класс горимости леса, в центральных районах чрезвычайная пожарная опасность — 5 класс горимости леса», — говорится в сообщении мэрии со ссылкой на Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

В мэрии отмечают, что погодные условия могут создать предпосылки к ухудшению пожарной обстановки в лесах. В связи с этим чиновники просят курганцев соблюдать меры пожарной безопасности, быть внимательными и осторожными. Также в мэрии напоминают, что в Кургане все еще действует особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров, сжигание мусора и сухой травы.

По данным ЦГМС, 12 июня в Курганской области сохранится жаркая погода. Воздух может прогреться до 32 градусов, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди с грозами, ветер в порывах достигнет 16 м/с. В последующие дни дожди, грозы и ветер сохранятся, температура опустится.

Ранее URA.RU сообщало, что Генпрокуратура включила Курганскую область в число регионов, которые в 2020 году оказались не готовы к лесным пожарам. Надзорный орган зафиксировал «факты ненадлежащей организации мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, недостаточности сил и средств их тушения».