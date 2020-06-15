В Пермском крае жителей поселка хотят оставить без поликлиники

Вместо поликлиники должна появиться модульная амбулатория Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Александровского района (Пермский край) Светлана Богатырева скрыла от жителей факт предстоящего закрытия поликлиники в поселке Всеволодо-Вильва. Об этом сообщила на своей странице в соцсетях депутат думы Александровска Мария Пендурова. Она пояснила, что вместо закрытой поликлиники, где недавно был проведен ремонт, откроется модульная семейная врачебная амбулатория (СВА).

«После принятия бюджета, я выяснила, что глава Александровского района (Светлана Богатырева — URA.RU) скрывала факт о постановлении правительства Пермского края от 30.01.2020 года, где указано место и координаты [установки СВА]: Всеволодо-Вильва», — написала Пендурова.

Депутат также записала видеообращение, адресовав его министерству здравоохранения Пермского края. В нем местные жители помимо прочего отмечают, что в поликлинике Всеволодо-Вильвы не хватает узких специалистов. По их словам, медики приезжают в поселок из соседнего города Березники «один раз в квартал» и попасть к ним на примем «очень трудно».

Светлана Богатырева не ответила на звонок корреспондента URA.RU. Во Всеволодо-Вильве планы по закрытию поликлиники подтвердили. Агентство также направило официальный запрос в минздрав Пермского края.

По данным на 2017 год в поселке проживает почти 2,5 тыс человек. В марте этого года депутаты думы Александровска заявляли о том, что в поселковой больнице ликвидируется отделение неврологии, однако в минздраве данный факт опровергали.