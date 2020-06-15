14 июня 2020
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11 июня 2020

Скандальному депутату из ЯНАО испортили предвыборную агитацию. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестные разрисовали портреты Александра Бондарчука белой краской Фото: Александр Бондарчук, «ВКонтакте»
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Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Депутату городской думы Ноябрьска (ЯНАО) от КПРФ Александру Бондарчуку неизвестные испортили предвыборную агитацию. Фотографии автомобиля после нападения вандалов выложил в социальной сети «ВКонтакте» сам оппозиционер.

«Вот таким образом испортили все мои автомобили с информационными плакатами», — написал Бондарчук. Комментировать ситуацию корреспонденту URA.RU депутат-оппозиционер наотрез отказался.

Между тем, сторонники Бондарчука уверены, что инцидент связан с предстоящими выборами в местные представительные органы и законодательное собрание ЯНАО. Первый секретарь окружного отделения КПРФ Елена Кукушкина разместила фото разрисованных вандалами машин ноябрьского депутата-коммуниста с припиской: «Начинаются выборы».

Ранее на агитационные машины Бондарчука пожаловались местные жители. Припаркованная рядом с выездом на дорогу машина мешала обзору и создавала аварийные ситуации. После появившихся жалоб политик оперативно убрал машину.

Фото: Александр Бондрачук, «ВКонтакте»
Фото: Александр Бондарчук, «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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