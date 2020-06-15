Депутату городской думы Ноябрьска (ЯНАО) от КПРФ Александру Бондарчуку неизвестные испортили предвыборную агитацию. Фотографии автомобиля после нападения вандалов выложил в социальной сети «ВКонтакте» сам оппозиционер.
«Вот таким образом испортили все мои автомобили с информационными плакатами», — написал Бондарчук. Комментировать ситуацию корреспонденту URA.RU депутат-оппозиционер наотрез отказался.
Между тем, сторонники Бондарчука уверены, что инцидент связан с предстоящими выборами в местные представительные органы и законодательное собрание ЯНАО. Первый секретарь окружного отделения КПРФ Елена Кукушкина разместила фото разрисованных вандалами машин ноябрьского депутата-коммуниста с припиской: «Начинаются выборы».
Ранее на агитационные машины Бондарчука пожаловались местные жители. Припаркованная рядом с выездом на дорогу машина мешала обзору и создавала аварийные ситуации. После появившихся жалоб политик оперативно убрал машину.