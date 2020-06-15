В Курганской области сэкономили на врачах и учителях

В Курганской области сферы здравоохранения и образования недополучили 1,2 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бюджет Курганской области благодаря сокращению расходов в 2019 году стал профицитным. Превышение доходов составило более 500 млн рублей. При этом власти сэкономили на врачах и учителях. Информация размещена в отчетных документах по исполнению бюджета.

Согласно уточненным бюджетным назначениям, в 2019 году власти имели право направить на сферы здравоохранения (3,8 млрд) и образования (11 млрд) суммарно почти 15 млрд рублей. Но реально эти направления получили на 1,2 млрд рублей меньше.

В здравоохранении наименьший процент исполнения бюджета продемонстрировала скорая медицинская помощь — 63% (71 млн рублей вместо запланированных 113 млн рублей). На 127 млн рублей сокращено оказание стационарной медпомощи.

В сфере образования — графа «высшее образование» исполнена на 2% — направлено 20 тыс. рублей вместо запланированного 1 млн рублей. Дошкольное образование недополучило 196 млн рублей, общее образование — 315 млн рублей.

Сокращение расходов также наблюдается в сферах ЖКХ, национальной экономике, общегосударственных вопросов. Всего планировалось, что областной бюджет потратит 52,6 млрд рублей, исполнено — 47,8 млрд рублей (90%). Доходы бюджета при этом составили 48,3 млрд рублей (19,9 млрд рублей — собственные доходы, остальное безвозмездные поступления). Профицит по итогам 2019 года составил 532 млрд рублей.

В 2019 году в Курганской области произошла массовая реорганизация школ и детских садов. Реформа призвана сократить неэффективные расходы. Против закрытия некоторых школ в селах региона выступили местные жители. Например, в селе Рыбном в Целинном районе родители временно отстояли школу.

В октябре в Курганской области разразился скандал — в поселке Чернавском было закрыто отделение тубдиспансера. Сотрудники устроили бунт и заняли здание, которое позже зачистили сотрудники ЧОПа. Отстаивать отделение и рабочие места пытались представители профсоюза, но медики были уволены.