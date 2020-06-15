Курганских медиков оставили без президентских выплат

Курганским медикам не выплатили надбавки, обещанные президентом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Медики Кетовской ЦРБ в Курганской области за май не получили президентские выплаты. С вопросом — положены ли им надбавки за работу с пациентами из группы риска по COVID-19 они обратились в Генеральную прокуратуру. Об этом URA.RU рассказала лидер регионального отделения профсоюза «Альянс врачей» Надежда Конопацкая.

«Обратились в прокуратуру, сразу в Москву через онлайн-приемную. Хотим, чтобы нам разъяснили — положены ли выплаты, о которых говорил президент. Мы работаем с пациентами из группы риска по COVID-19 — с гипертониками, с легочными больными и так далее. Считаем, что такие выплаты нам положены», — рассказала Конопацкая.

Обращение написано от имени 12 медиков первичного звена. Конопацкая объяснила, что в расчете за май часть персонала Кетовской ЦРБ прибавки не увидел. «Стимулирующая надбавка небольшая — 20% от базового оклада, который в среднем составляет 2 тысячи рублей», — уточнила медик.

По словам медиков, обращаться в департамент здравоохранения за разъясненями они опасаются. «Недавно был такой случай, человек обратился с вопросом по поводу ковидных выплат, а его потом обвинили через газету, что он якобы сам отказался работать с такими пациентами. Поэтому решили сразу написать в Москву», — уточнила профсоюзный лидер.

В пресс-службе правительства URA.RU прокомментировать ситуацию обещали в ближайшее время.

Ранее агентство сообщало, что сотрудники двух районных больниц в Курганской области просят назначить президентские выплаты за работу с ковидными пациентами.