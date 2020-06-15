Новый этап отмены режима самоизоляции власти Курганской области смогут объявить в лучшем случае к концу недели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, зафиксированный в Курганской области в минувшие выходные, не позволил региону выйти на очередной этап ослабление ограничений. Теперь отменить режим самоизоляции зауральские власти смогут не ранее чем к концу недели, рассчитало URA.RU.

Регион считается готовым к новому этапу снятия ограничений, когда четыре дня подряд соблюдаются три условия: наличие свободного коечного фонда — не менее 50% от нормативной потребности (для Курганской области — 207 свободных коек), охват тестированием на COVID-19 — не менее 70 на 100 тысяч населения в день, а коэффициент распространения инфекции не должен превышать 1,0. От 14 до 20 новых случаев заражения в минувшие выходные дни привели к тому, что по состоянию на 15 июня коэффициент распространения инфекции в Курганской области превышает 1,0. Остальные два условия регион стабильно выполняет.

URA.RU подготовило три прогноза дальнейшего развития событий. В оптимистичном варианте власти Курганской области смогут объявить об ослаблении ограничений лишь к концу недели. Это может произойти, если количество новых случаев заболевания коронавирусом не превысит значений 15 июня (девять случаев в день). Если в Курганской области ежедневно будут регистрировать около новых 15 случаев заболевания (среднее значение по итогам прошлой недели, стабильный прогноз), отмены ограничений в ближайшие 10 дней ждать не стоит. Точно так же власти Курганской области не смогут отменить ограничения, если количество новых случаев заражения продолжит рост (пессимистический прогноз).

Ранее URA.RU сообщало, что Курганская область могла выйти на новый этап постепенной отмены коронавирусных ограничений уже к началу этой недели, если бы в регионе уменьшилось количество новых случаев заражения. Однако события стали развиваться по пессимистичному варианту прогноза.

Скрин: URA.RU

Скрин: URA.RU

Скрин: URA.RU