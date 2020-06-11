У Курганской области есть шансы выполнить условия для отмены ограничений к следующей неделе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Курганская область сможет выполнить все требования для следующего этапа отмены коронавирусных ограничений уже к началу следующей недели, если в регионе сократится количество новых случаев заражения. Об этом свидетельствует анализ данных, ежедневно публикуемых региональным оперативным штабом.

Регион считается готовым к новому этапу снятия ограничений, когда четыре дня подряд соблюдаются три условия: наличие свободного коечного фонда — не менее 50% от нормативной потребности (для Курганской области — 207 свободных коек), охват тестированием на COVID-19 — не менее 70 на 100 тысяч населения в день, а коэффициент распространения инфекции не должен превышать 1,0.

По данным ежедневного мониторинга ситуации в регионах, которые публикуются на сайте полпредства президента РФ в УрФО, Курганская область стабильно выполняет первые два условия. Коэффициент распространения инфекции рассчитывается как сумма новых случаев заражения за последние четыре дня, поделенная на сумму новых случаев за предыдущие четыре дня. По состоянию на 10 июня он составлял почти 1,7. Таким образом, отменить ограничения власти региона смогут не ранее чем в начале следующей недели.

URA.RU подготовило три прогноза дальнейшего развития событий. Чтобы ограничения можно было отменить уже в ближайший понедельник (оптимистичный прогноз), 11 июня должно быть зарегистрировано не более девяти новых случаев, 12 июня — не более семи, а в дальнейшем необходимо не допустить их роста. Если же каждый день будет регистрироваться в среднем по 12 новых случаев (значение за последние семь дней, стабильный прогноз), отменить ограничения в Курганской области смогут не ранее чем 17 июня. Если количество новых заражений будет еще выше (пессимистичный прогноз), отмена ограничений будет отложена на неопределенный срок.

Российские регионы начали постепенно отменять ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции. Так, с 9 июня самоизоляцию и пропускной режим отменили в Москве. В Кургане с 1 июня взрослым и детям разрешили гулять на улице без SMS-пропусков, с 3 июня открыли фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные центры, массажные салоны и солярии, а позже — торговые центры.

Скрин: URA.RU

Скрин: URA.RU

Скрин: URA.RU