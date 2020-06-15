Курганский мэр скрыл автомобиль в декларации о доходах

Курганский мэр купил машину в рассрочку, но не вписал в декларацию Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Глава Целинного района в Курганской области Иван Светличный, который ездит на машине, принадлежащей свердловской компании, не указал автомобиль в декларации о доходах. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал юрист.

«Любая приобретённая собственность, не важно (рассрочка, кредит, лизинг) должна чиновниками ежегодно декларироваться», — пояснил инсайдер.

В сведениях о доходах Светличного за 2018—2019 годы, размещенных на сайте администрации района, Toyota Camry не числится. Из транспортных средств там указаны автомобили Ниссан, ВАЗ, ГАЗ.

Глава района ездит на автомобиле, который принадлежит свердловской компании ООО «Уралкотел». Это установили местные жители, проведя расследование. В самой организации факт не отрицают, указывая, что Светличный купил машину в рассрочку, когда работал в компании.

Если бы «Уралкотел» была лизинговой компанией, то автомобиль мог числиться за организацией, а Светличный по договору лизинга мог эксплуатировать данный автомобиль. «Но в ГИБДД это всё было бы отражено. В данном случае „Уралкотёл“ не лизинговая организация, Светличный эксплуатирует автомобиль по доверенности, а, следовательно, является доверенным лицом компании. Как тогда говорить про самостоятельность и независимость главы от большого бизнеса», — поделился мнением юрист.

Источник также приводит пример, что обычно в таких случаях компания выдает кредит с рассрочкой платежа, переоформляет машину на владельца, и включает в договор залога (этот же авто) с обременением в ГИБДД. При этом покупатель также заинтересован в том, чтобы оформить машину на себя. «Человек понимает, что организация завтра может обанкротится и любые активы (в том числе автомобиль) данной организации перейдут в конкурсную массу», — добавил инсайдер.

Получить комментарии в компании «Уралкотел» URA.RU не удалось, в организацию направлен официальный запрос. Не получилось агентству поговорить и с Иваном Светличным. Звонок на сотовый телефон постоянно срывался.