Этаж губернатора Дмитрия Артюхова обновят впервые за все время Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову пришлось временно переехать в другой офис из-за проблем в здании окружного правительства, сообщил источник URA.RU в политических кругах. Из-за особенности остекления в главном административном здании нельзя открывать окна, поэтому каждое лето чиновники страдают от жары. Правительство уже начало решать эту проблему и объявило аукцион на замену окон.

Тендер на сумму 15 млн рублей размещен 1 июня, основные работы — монтаж окон и штукатурка фасада здания. Работы должны начаться в конце июня. Обновлению, среди прочего, подлежит восьмой этаж, где находятся кабинеты Артюхова и его помощников. Ремонта там не было ни разу за время существования здания. «Сам губернатор его помощники переехали в „Нееловскую резиденциию“ — так в Салехарде называют административное здание, где до 2010 года находился кабинет экс-губернатора ЯНАО Юрия Неелова», — рассказал инсайдер.

По словам источника, следующей закупкой правительства создание современного зала совещаний с обновленной техникой. О тендере будет объявлено в конце июня. Сумму собеседник агентства назвать затруднился.

«Артюхова не заботит убранство кабинета и зала совещаний, дизайн которых согласовывался еще при губернаторе Кобылкине и при нынешнем главе региона кажется чересчур помпезным и праздничным. Морально устаревшее техническое оснащение губернаторских кабинетов — куда более серьезная проблема. Срывы и переносы важных совещаний и мероприятий из-за дающего сбои аналогового оборудования стали в последние месяцы обычным делом», — рассказывает собеседник агентства, участвующий в организации мероприятий с участием губернатора.

В пресс-службе на вопросы URA.RU ответили только, что все мероприятия и совещания с участием губернатора идут в плановом режиме, а в здании в ближайшую неделю планируют начать работы по замене фасадного остекления здания.