В ЯНАО квадроцикл с пассажирами опрокинулся с моста в реку

В Приуральском районе ЯНАО в ночное время 20 октября водитель не справился с управлением квадроциклом и опрокинулся в реку. Он и двое пассажиров оказались промокшими в тундре, сообщили URA.RU источники.

«Происшествие случилось в восьми километрах от деревни Лаборовая. Водитель стал замерзать, и пассажиры двинулись в деревню, откуда вызвали помощь спасателей. Около 3:00 20 октября в ЕДДС поступило сообщение о ситуации, организованы поисково-спасательные работы. Около 8:00 водителя нашли в тундре и также доставили в деревню», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.