В ЯНАО квадроцикл с пассажирами опрокинулся с моста в реку
В Приуральском районе ЯНАО квадроцикл с пассажирами рухнул в реку с моста
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В Приуральском районе ЯНАО в ночное время 20 октября водитель не справился с управлением квадроциклом и опрокинулся в реку. Он и двое пассажиров оказались промокшими в тундре, сообщили URA.RU источники.
«Происшествие случилось в восьми километрах от деревни Лаборовая. Водитель стал замерзать, и пассажиры двинулись в деревню, откуда вызвали помощь спасателей. Около 3:00 20 октября в ЕДДС поступило сообщение о ситуации, организованы поисково-спасательные работы. Около 8:00 водителя нашли в тундре и также доставили в деревню», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.
Хоть все трое и промокли, но никаких видимых повреждений у них не имелось. В медицинской помощи они не нуждались.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!