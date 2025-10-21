Логотип РИА URA.RU
В ЯНАО квадроцикл с пассажирами опрокинулся с моста в реку

21 октября 2025 в 09:39
В Приуральском районе ЯНАО квадроцикл с пассажирами рухнул в реку с моста

В Приуральском районе ЯНАО квадроцикл с пассажирами рухнул в реку с моста

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Приуральском районе ЯНАО в ночное время 20 октября водитель не справился с управлением квадроциклом и опрокинулся в реку. Он и двое пассажиров оказались промокшими в тундре, сообщили URA.RU источники.

«Происшествие случилось в восьми километрах от деревни Лаборовая. Водитель стал замерзать, и пассажиры двинулись в деревню, откуда вызвали помощь спасателей. Около 3:00 20 октября в ЕДДС поступило сообщение о ситуации, организованы поисково-спасательные работы. Около 8:00 водителя нашли в тундре и также доставили в деревню», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

Хоть все трое и промокли, но никаких видимых повреждений у них не имелось. В медицинской помощи они не нуждались.

