Происшествия

В ЯНАО экс-директор центра молодежной политики подозревается в мошенничестве

Экс-директор центра молодежи в Яр-Сале похитил 850 тысяч рублей бюджетных денег
21 октября 2025 в 09:45
По факту преступной схемы возбуждено уголовное дело

Фото: Илья Московец © URA.RU

Бывший директор центра молодежной политики Ямальского района ЯНАО подозревается в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«По версии следствия, в селе Яр-Сале Ямальского района в период с августа 2022 года по сентябрь 2023 года подозреваемый, являясь должностным лицом центра молодежной политики, заключал фиктивные договоры гражданско-правового характера на оказание услуг между сторонней организацией и своими подчиненными», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Подчиненные экс-директора подписывали фиктивные акты выполненных работ и передавали полученные суммы руководителю.

За время работы преступной схемы было похищено более 850 тысяч рублей бюджетных средств. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере»).

