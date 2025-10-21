В ЯНАО экс-директор центра молодежной политики подозревается в мошенничестве

По факту преступной схемы возбуждено уголовное дело Фото: Илья Московец © URA.RU

Бывший директор центра молодежной политики Ямальского района ЯНАО подозревается в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«По версии следствия, в селе Яр-Сале Ямальского района в период с августа 2022 года по сентябрь 2023 года подозреваемый, являясь должностным лицом центра молодежной политики, заключал фиктивные договоры гражданско-правового характера на оказание услуг между сторонней организацией и своими подчиненными», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Подчиненные экс-директора подписывали фиктивные акты выполненных работ и передавали полученные суммы руководителю.