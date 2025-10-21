В ЯНАО экс-директор центра молодежной политики подозревается в мошенничестве
По факту преступной схемы возбуждено уголовное дело
Бывший директор центра молодежной политики Ямальского района ЯНАО подозревается в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
«По версии следствия, в селе Яр-Сале Ямальского района в период с августа 2022 года по сентябрь 2023 года подозреваемый, являясь должностным лицом центра молодежной политики, заключал фиктивные договоры гражданско-правового характера на оказание услуг между сторонней организацией и своими подчиненными», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Подчиненные экс-директора подписывали фиктивные акты выполненных работ и передавали полученные суммы руководителю.
За время работы преступной схемы было похищено более 850 тысяч рублей бюджетных средств. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере»).
