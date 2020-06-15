Есть представление об освобождении Габинского от должности Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву предложено уволить руководителя уральского кардиоцентра Яна Габинского. Об этом говорится в документе за подписью заместителя губернатора Павла Крекова (см. скан документа).

«Министерство здравоохранения Свердловской области вносит представление об освобождении Габинского Яна Львовича от должности главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловского области «Научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи «Уральский институт кардиологии» 17 июля 2020 года на основании пункта 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации», — написано в документе, подписанном заместителем губернатора Павлом Крековым.

Формулировка «представления об освобождения от должности» всколыхнула медицинскую общественность, сообщает источник URA.RU. Интересно, что год назад именно вице-губернатор Павел Креков лоббировал продление контракта для Яна Габинского еще на 12 месяцев.

Впрочем, источник агентства в правительстве Свердловской области предположил, что это стандартная процедура перед продлением контракта (который у Габинского как раз истекает 17 июля).

Такое же предположение высказал в комментарии URA.RU и сам главврач кардиоцентра. «У нас на сегодня нет никаких отрицательных моментов или замечаний в наш адрес — заявил URA.RU Ян Габинский. — И даже никаких поползновений, что что-то может произойти. Еще месяц впереди — будем надеяться, что все будет хорошо».

Год назад, напомним, когда истекал многолетний контракт Габинского, появилась информации о том, что он не будет продлен. Одновременно с этим появилась информация о проверочных мероприятиях, проводящихся сотрудниками УФСБ по Свердловской области. Кроме того, на протяжении длительного времени между «Уральским институтом кардиологии» и региональным ТФОМС шли судебные разбирательства, предметом которых была стоимость лечения. По мнению чиновников Фонда она была завышена.

На фоне этих событий сотрудники центра встали на защиту своего главного врача: на автомобилях появились наклейки с надписью «За кардиоцентр. За Габинского», а коллектив клиники записал видеообращение к свердловскому губернатору. После в кардиоцентр приехал замгубернатора Павел Креков, который встретился с кардиологом, затем стало известно о том, что контракт с ним все-таки будет продлен.