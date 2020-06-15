Арендаторы перестают арендовать площади в ТЦ, хотя ранее туда стремились. Теперь их приоритет — точки с отдельным входом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Собственники торговых точек из-за пандемии коронавируса отказываются от аренды площадей в торговых и торгово-развлекательных центрах. Основным местом их аренды в последние месяцы стали небольшие помещения с отдельным входом. Об этом URA.RU сообщили в федеральной риэлторской компании «Этажи».

«Есть тенденция, что вырос спрос на помещения с отдельным входом. Во-первых, идет тенденция, что компании из больших помещений переезжают в помещения меньше по площади. Предприниматели пересмотрели свои бюджеты и сейчас мы видим повышенный спрос на помещения на первых этажах, меньшей площадью в хорошем состоянии», — отметила специалист по недвижимости компании « Этажи» Татьяна Кияткина.

По информации «Этажей», многие арендаторы перестают арендовать площади в ТЦ, хотя ранее туда стремились. «Последние один-два года ТЦ и ТРЦ до карантина были более выигрышными площадями для арендаторов, чем помещения стритритейла. В мае мы заметили большой прирост по посетителям на нашем сайте „Этажи“ среди арендаторов, кто ищет именно офисы и торговые площади, он составил +80% по отношению к апрелю», — уточнили в компании.

8 июня свердловский губернатор Евгений Куйвашев смягчил условия карантина на Среднем Урале. В первом этапе снятия ограничений глава региона разрешил работать магазинам с отдельным входом и площадью до 400 квадратных метров. В ТЦ и ТРЦ пока могут работать только продовольственные магазины.