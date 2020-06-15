14 июня 2020
13 июня 2020
12 июня 2020
11 июня 2020

Больницы двух пермских городов закрыты на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Режим самоизоляции. Сургут, сокб, инфекционный корпус, клиническая больница, сургутская окружная клиническая больница
В больницах Березников и Соликамска коронавирус выявлен у медиков и пациентов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Отделения больниц Соликамска и Березников (Пермский край) закрыты на карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Пресс-служба краевого правительства сообщает, что факты заражения выявлены, как среди пациентов, так и медперсонала.

«В Соликамске закрыто на прием и выписку пациентов терапевтическое отделение. Выявлен один случай заболевания коронавирусом у пациента», — сообщает пресс-служба краевой администрации. На обсервации находится 8 сотрудников и 26 пациентов. Еще 8 медиков и 19 выписанных пациентов изолированы на дому.

В Березниках в режим обсерватора переведены три отделения: пульмонологическое, инфекционное и неотложной хирургии. Там COVID-19 обнаружен у пациентов и медработника. Всего в Березниках пять отделений краевой больницы имени Вагнера закрыты на карантин.

В Березниках коронавирус подтвержден у 72 человек, в Соликамске — у 10. Всего в Пермском крае выявлено 2755 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в результате болезни скончался 91 человек, 1543 — выздоровели. Режим самоизоляции продлен в регионе до 23 июня.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», viber-канале «Пермь» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...