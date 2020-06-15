В Пермском крае продлевают карантин из-за коронавируса

Режим самоизоляции в Пермском крае продлевают до 23 июня Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Карантинные мероприятия в Пермском крае продлят минимум до 23 июня. Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Предлагается продлить срок действия установленных ограничений до 23 июня 2020 года», — сообщила на заседании штаба замруководителя администрации губернатора Пермского края Мария Геворгян. Она также рассказала, что новый проект указа разрешает работу волонтерских групп до 5 человек, которые будут рассказывать про общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

На заседании оперштаба прозвучало, что Пермский край не может перейти на следующий этап снятия ограничений из-за высокого коэффициента распространения инфекции, а также слишком маленького количества свободных коек для больных COVID-19. Также в ближайшее время предстоит выяснить причины, почему в регионе идет рост числа выявленных внебольничных пневмоний.

В Пермском крае всего подтверждено 2755 случаев заражения коронавирусом (+68 за сутки), 91 человек скончался (+6 за сутки), 1543 — выздоровели. Коэффициент распространения инфекции (Rt) — 1,07 (для снятия ограничений должен быть ниже 0,8), а процент свободного коечного фонда — 46% (норма — более 50%).