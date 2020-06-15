Путин поручил продумать новые меры поддержки россиян

Владимир Путин посоветовал учесть опыт уже реализованных мер поддержки экономики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать решения о продлении мер поддержки экономики после 1 июля. Об этом российский лидер заявил в ходе совещания по поддержке экономики и социальной сферы.

Как заявил глава государства, впереди страну ждет непростой этап восстановления экономики и рынка труда. «Нужно все взвесить, оценить, в ближайшее время принять решение о том, какие меры нужны, какие целесообразно продлить и какие новые решения использовать дополнительно», — цитирует ТАСС Путина. Также президент поручил правительству «донастроить» уже принятые решения по поддержке экономики и учесть опыт их реализации.

В целом, по мнению российского лидера, работа по восстановлению экономики «идет достаточно ритмично», в результате чего России удалось сгладить последствия пандемии для экономики и граждан. Однако наряду с реализацией мер поддержки необходимо не забывать о долгосрочных планах и стратегических задачах развития экономики страны. «Нам надо не просто восстановить экономику, а восстановить ее с новым качеством», — отметил президент.

Ранее Путин одобрил план восстановления российской экономики и поручил приступить к его реализации уже в начале июля, пишет «Национальная служба новостей». Кроме того, в ходе совещания президент заявил, что безработица в России подросла, но не так драматично, как в других странах, передает RT. Также российский лидер отметил, что благодаря принятым мерам Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями, напоминает « Федеральное агентство новостей ».

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