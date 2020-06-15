К забору, установленному в парке, вышли около 40 горожан Фото: штаб Алексея Навального в Екатеринбурге

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Около 40 жителей Екатеринбурга вышли к парку XXII Партсъезда возле Дворца молодежи с требованием пересмотреть проект благоустройства парка — с учетом их мнения. Инициативную группу в числе прочих представляли депутат гордумы Константин Киселев, координатор свердловского отделения «Открытой России» Владислав Постников, а также активистка сообщества «Парки и скверы» Екатерина Лахтикова, которые в мае прошлого года участвовали в протестах в сквере у театра Драмы.

Горожане выразили недовольство установленным по всему периметру парка забором. По их словам, ночью строители продолжают вырубку деревьев за ограждениями. Жители района требуют остановить работы по благоустройству, организовать открытые общественные обсуждения проекта, и только после этого возобновить реконструкцию территории. По мнению горожан, проект должен предполагать сохранение природного ландшафта с минимумом искусственных сооружений.

Выступая перед собравшимися, Киселев заявил, что договоренности, достигнутые ранее между активистами и чиновниками, не соблюдаются. «Сейчас, когда делают благоустройство, всегда советуются с жителями. Здесь не посоветовались. И те архитекторы, которые планировали благоустройство, совершили ошибку — они забили сюда огромное количество элементов благоустройства, которые никому не нужны. <…> Понятно, что здесь идет речь об освоении бюджетов», — сказал он.

В общей сложности акция длилась около часа. Предполагается, что 17 июня недовольные горожане встретятся с представителями администрации Верх-Исетского района. На сегодняшнем собрании мэрию представлял участник экосовета при главе города Вадим Аверьянов, которого активисты отказались слушать, назвав «провокатором».

В середине мая представители сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» решили отстоять сквер возле здания учебного корпуса Уральского государственного университета путей сообщения. Общественники высадили совместно с жителями близлежащих домов на участке 47 саженцев новых деревьев, спровоцировав конфликт с властями. Тогда же URA.RU предупреждало о возможном повторении акций, аналогичных тем, что были в парке УрГУПСа и в сквере у Драмтеатра в мае 2019 года.