Турецкие компании задолжали «Газпрому» два миллиарда долларов

Для разрешения ситуации турецкие компании ведут переговоры с «Газпромом» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По итогам 2019 года частные турецкие импортеры оказались должны «Газпрому» около двух миллиардов долларов за невыборку объемов газа по условию take-or-pay. По данным The Wall Street Journal, ожидается, что в этом году размер долга будет только расти.

«Семь турецких компаний закупили у „Газпрома“ менее 15% общего контрактного объема (10 млрд кубометров) и не выполнили платежные обязательства, которые возникли из-за закупки недостаточного количества», — пишет издание со ссылкой на источники. Сейчас покупатели ведут переговоры с «Газпромом», пытаясь разрешить ситуацию без судебных разбирательств. Однако в издании не исключают, что переговоры придется перевести на государственный уровень.

Поставки по формуле «бери или плати» (take-or-pay) предусматривают, что клиенты «Газпрома» обязаны заплатить за определенный объем, даже если он им не нужен. Сейчас Турция пока остается вторым по объемам потребителем газа «Газпрома» в Европе, но в 2019 году Анкара сократила закупки российского газа на 54%, параллельно наращивая закупки более дешевого газа. Однако в The Wall Street Journal считают, что эта задолженность может помешать реализации планов Турции по снижению зависимости от российского газа, пишет RNS .

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