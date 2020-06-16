Начальник ГИБДД Екатеринбурга госпитализирован с коронавирусом

Буйдалин возглавляет ГИБДД Екатеринбурга с февраля 2017 года Фото: ГИБДД Свердловской области

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Начальник ГИБДД Екатеринбурга Вадим Буйдалин заразился коронавирусом. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«У Буйдалина подтвердился диагноз. Для лечения его госпитализировали, его кабинет на третьем этаже закрыт несколько дней. Среди сотрудников уже достаточно заболевших, ранее более десяти инспекторов городского ГИБДД были госпитализированы в ГКБ № 24», — сообщил инсайдер. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых не подтвердил, но и не опроверг заболевание Буйдалина.

Как сообщало URA.RU, сотрудники ГИБДД работают непосредственно с людьми и поэтому сильнее других коллег рискуют здоровьем. Вспышки коронавируса уже ранее фиксировались в екатеринбургском полку ДПС, из-за коронавируса закрывали на карантин Госавтоинспекцию в городах Верхняя Пышма и Серов.