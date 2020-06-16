Обвиняемый в убийстве заснял последнюю ссору с пассией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В соцсетях появилось видео последней ссоры историка Олега Соколова и его пассии Анастасии Ещенко. Через несколько часов после съемки доцент убил девушку.

«Сегодня в интернете выложено видео, которое было снято Соколовым на мобильный телефон за несколько часов до убийства. Родители Анастасии шокированы таким циничным поступком», — цитирует ТАСС представителя потерпевшей стороны Александру Башкееву.

На записи видно, что Анастасия Ещенко плачет и просит отпустить ее. Девушка заявляет доценту, что больше не любит его. За эти слова историк ударил пассию, после чего девушка выбежала из квартиры. «За что ты меня бьешь? Кто тебе дал право меня бить?» — кричит Ещенко на записи. Девушка в слезах убегает вниз по лестнице, а Соколов молча снимает.

Представитель потерпевшей предположила, что профессор собирался в дальнейшем использовать видео как доказательство того, что он непричастен к исчезновению девушки. Однако теперь это выглядит подозрительно, говорит Башкеева.

На этом записи Соколова не заканчиваются. В декабре прошлого года выяснилось, что обвиняемый в убийстве Анастасии Ещенко пишет исповедь, пока лежит в психбольнице. Его адвокат уверяет, что историк раскаялся.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.