15 июня 2020

Губернатор Куйвашев взял под контроль устранение разлива нефти

© Служба новостей «URA.RU»
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Вырубка леса КГСХА Курганская область, нефтепровод
Глава области контролирует ликвидацию аварии Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев взял под контроль ситуацию с разливом нефти в Сосьвинском районе. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

«Губернатор Евгений Куйвашев взял под контроль выяснение обстоятельств и ликвидацию последствий разлива нефти на территории Сосьвинского городского округа на севере Свердловской области», — сообщили URA.RU в Департаменте информационной политики.

По предварительным данным, произошел разлив восьми кубометров нефтепродуктов при подготовке к плановым работам. По поручению губернатора на место аварии выехали управляющий Северным округом Евгений Преин и глава Сосьвы Геннадий Макаров. Для устранения ЧП выехали спасатели МЧС.

Ранее URA.RU сообщало, что разлив нефти в результате аварии произошел на 839 километре нефтепровода «Транснефть-Сибирь» между поселками Кошай и Восточный.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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