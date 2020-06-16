В Свердловской области снимают режим, введенный при карантине

Свердловчанам скоро разрешат жарить шашлыки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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Начальник ГУ МЧС по Свердловской области Игорь Теряев подписал приказ об отмене особого противопожарного режима на территории региона с 1 июля. Об этом сообщил URA.RU источник в МЧС.

«В приказе сказано, что особый режим можно отменить из-за того, что пройден пик возникновения природных пожаров, а также сокращена регистрация случаев неконтролируемых палов сухой травы», — сообщил инсайдер.

Ранее на сайте ГУ МЧС по Свердловской области сообщалось, что особый противопожарный режим был введен 30 апреля на территории 40 муниципальных образований. В Екатеринбурге такой режим был введен 16 апреля. Особый режим подразумевает запрет на разведение костров на территории муниципалитетов и дачных участков, пала травы, организации шашлыков на природе и проведение огневых работ. Нарушителям грозили штрафы: гражданам две-четыре тысячи рублей, должностным лицам — 15-20 тысяч, юрлицам от 200 до 400 тысяч рублей.