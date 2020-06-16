15 июня 2020

В Свердловской области снимают режим, введенный при карантине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль барбекю. Екатеринбург, шашлык
Свердловчанам скоро разрешат жарить шашлыки Фото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Начальник ГУ МЧС по Свердловской области Игорь Теряев подписал приказ об отмене особого противопожарного режима на территории региона с 1 июля. Об этом сообщил URA.RU источник в МЧС.

«В приказе сказано, что особый режим можно отменить из-за того, что пройден пик возникновения природных пожаров, а также сокращена регистрация случаев неконтролируемых палов сухой травы», — сообщил инсайдер.

Ранее на сайте ГУ МЧС по Свердловской области сообщалось, что особый противопожарный режим был введен 30 апреля на территории 40 муниципальных образований. В Екатеринбурге такой режим был введен 16 апреля. Особый режим подразумевает запрет на разведение костров на территории муниципалитетов и дачных участков, пала травы, организации шашлыков на природе и проведение огневых работ. Нарушителям грозили штрафы: гражданам две-четыре тысячи рублей, должностным лицам — 15-20 тысяч, юрлицам от 200 до 400 тысяч рублей.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Природа Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...