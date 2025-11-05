Уральский завод воссоздал архивную деталь для лидера-производителя газовой серы

Конструкторы воссоздали документацию по архивным изображениям Фото: предоставлено пресс-службой «Группы Синара»

Завод «Уралхиммаш» (Уральский завод химического машиностроения, входит в «Группу Синара») изготовил барабан конденсатора для крупнейшего производителя серы в России. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия.

«Специально для выполнения заказа отдел главного конструктора воссоздал рабочую конструкторскую документацию по архивным изображениям 1989 года», — сообщается в пресс-релизе. Корпус барабана изготовили из углеродистой стали марки 20К, которая предназначена для производства энергетического и котельного оборудования.

Толщина стенок барабана составляет 16 миллиметров, поэтому для повышения надежности соединений места стыковок усилили. Там толщина металла увеличили до 28 миллиметров. Внутри барабана установили специальные приспособления для того, чтобы было возможно провести профилактическую чистку, ремонт или замену элементов.

