Уральский завод воссоздал архивную деталь для лидера-производителя газовой серы
Конструкторы воссоздали документацию по архивным изображениям
Фото: предоставлено пресс-службой «Группы Синара»
Завод «Уралхиммаш» (Уральский завод химического машиностроения, входит в «Группу Синара») изготовил барабан конденсатора для крупнейшего производителя серы в России. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия.
«Специально для выполнения заказа отдел главного конструктора воссоздал рабочую конструкторскую документацию по архивным изображениям 1989 года», — сообщается в пресс-релизе. Корпус барабана изготовили из углеродистой стали марки 20К, которая предназначена для производства энергетического и котельного оборудования.
Толщина стенок барабана составляет 16 миллиметров, поэтому для повышения надежности соединений места стыковок усилили. Там толщина металла увеличили до 28 миллиметров. Внутри барабана установили специальные приспособления для того, чтобы было возможно провести профилактическую чистку, ремонт или замену элементов.
«Завод имеет многолетний опыт выпуска барабанного оборудования для нефтяной, газовой, химической и атомной отраслей промышленности. Изготовленный барабан, предназначенный для производства товарного газа, сжиженных углеводородных газов, серы и стабильного газового конденсата, позволит заказчику после проведенной реконструкции вернуться к прежним объёмам переработки», — прокомментировал генеральный директор завода Евгений Гриценко. Он добавил, что предприятие до конца 2025 года изготовит и поставит еще один элемент — конденсатор для барабана.
