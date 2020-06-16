Экс-чиновница «никто не просил рожать» собирается в депутаты

Ольга Глацких ушла с госслужбы после скандала, связанного с ее выступлением на встрече Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Свердловский министр оскандалилась фразой «никто не просил рожать детей»

Экс-директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, прославившаяся фразой «государство не просило вас рожать», намерена стать депутатом Заксобрания Свердлоской области, намекают источники в окружении бывшей спортсменки.

Глацких уже определилась, с каким электоратом работать — она планирует баллотироваться по Сысертскому одномандатному избирательному округу № 25 — «уральской рублевке», где расположены десятки VIP-коттеджей. В Сысертском городском округе уже появились плакаты Глацких — там она поздравляет жителей с юбилеем Великой Победы, сообщили URA.RU очевидцы в Сысерти.

Выдвижение Глацких не нарушает планы действующего депутата заксобрания региона по 25 округу, единоросса Андрея Гориславцева. Он заявил URA.RU, что не намерен бороться за продление своих полномочий в региональном представительном органе власти.

Спонсировать выдвижение Глацких может бизнесмен и депутат свердловского Заксобрания, член президиума свердловской «Единой России» Александр Серебренников, полагают инсайдеры. Глацких и Серебренникова ранее становились героями публикации о совместном отпуске на Сейшелах, куда они отправились после скандального заявления Глацких.

Ольга Глацких подтвердила URA.RU размещение плакатов, в то же время она сообщила, что не намерена баллотироваться в заксобрание региона. «У меня во многих территориях висели плакаты. Я поздравила ветеранов с Днем победы, как физические лицо, как олимпийская чемпионка», — сообщила Глацких. Отвечая на уточняющий вопрос о том, будет ли она поздравлять уральцев с другими праздниками, Глацких ответила «посмотрим».

Напомним, Глацких — олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях. На посту главы департамента молодежной политики Свердловской области она во время встречи с молодежью сказала, что государство ничего не должно детям, поскольку «не просило родителей их рожать». После скандала Глацких ушла в отставку, а после стала заместителем директора Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге и создала фонд поддержки детского спорта «Ты сможешь сам». В августе экс-чиновница открыла свою детскую школу художественной гимнастики.