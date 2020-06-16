Свердловским медикам заплатили 1,5 млрд компенсации за риск

Министр рассказал, какие выплаты получают медики Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Медработникам Свердловской области уже выплатили 1,5 млрд рублей — надбавки за риск при работе с коронавирусными больными. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.

«Медицинским работникам Свердловской области уже выплачено 1,5 млр рублей надбавок. Из них 531 млн из областного бюджета, остальное федеральные надбавки», — рассказал Андрей Цветков.

Он также сообщил, что уже получают страховые выплаты медики, заразившиеся коронавирусом на рабочем месте. «На сегодня таких 145 человек, из них 70% врачи. На выплаты заразившимся идет 10 млн рублей», — добавил Андрей Цветков.