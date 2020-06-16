15 июня 2020

Свердловским медикам заплатили 1,5 млрд компенсации за риск

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Андреем Цветковым. Екатеринбург, цветков андрей
Министр рассказал, какие выплаты получают медики Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Медработникам Свердловской области уже выплатили 1,5 млрд рублей — надбавки за риск при работе с коронавирусными больными. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.

«Медицинским работникам Свердловской области уже выплачено 1,5 млр рублей надбавок. Из них 531 млн из областного бюджета, остальное федеральные надбавки», — рассказал Андрей Цветков.

Он также сообщил, что уже получают страховые выплаты медики, заразившиеся коронавирусом на рабочем месте. «На сегодня таких 145 человек, из них 70% врачи. На выплаты заразившимся идет 10 млн рублей», — добавил Андрей Цветков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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