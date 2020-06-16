Суд оправдал челябинского экс-губернатора Дубровского

Борис Дубровский (в центре) больше не считается виновным в участии в сговоре на дорожных аукционах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Центральный райсуд Челябинска признал экс-губернатора Бориса Дубровского невиновным в сговоре на дорожных аукционах. Соответствующее решение вынесено 16 июня, сообщила URA.RU консультант суда Елизавета Анисимова.

«Дубровский обжаловал постановление УФАС, закрывшего административное дело [о сговоре на дорожных аукционах] в связи с истечением срока давности, поскольку в решении антимонопольщиков сделан вывод о наличии в его действиях состава правонарушения. Суд исключил из постановления УФАС вывод о виновности Дубровского. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано», — добавила представитель суда.

УФАС завело на Дубровского дело по ч.7, ст. 14.32 КоАП РФ (заключение соглашения, ограничивающего конкуренцию). Экс-губернатору грозил штрафа в 20 тысяч рублей или дисквалификации на три года. В марте УФАС закрыло административное дело в связи с истечением срока давности. Однако это не устроило Дубровского, поскольку срок давности не является основанием для реабилитации и он остается виновным, хоть и не получает наказание.

Интересы Дубровского представлял адвокат Заур Цараков, работающий в фирме «Рустам Курмаев и партнеры». Ее глава Курмаев осенью добился отмены постановления о возбуждении в отношении Дубровского уголовного дела.

Материалы ФАС по «дорожному сговору» стали поводом для отставки Дубровского с поста губернатора в марте 2019 года. АО «Южуралмост» добилось отмены постановления ФАС в Арбитражном суде Москвы. Обе стороны подали жалобы. Их рассмотрение в Девятом апелляционном арбитражном суде отложено из-за коронавируса.