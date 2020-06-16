Менеджера «дочки» Газпрома в ЯНАО, обвиняемого в убийстве, уволят

Владимира Самборского обвиняют в убийстве местного бизесмена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудник службы аппарата управления ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Владимир Самборский, обвиняемый в убийстве, написал заявление об увольнении с занимаемой должности. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«В настоящее время Самборский В.И. находится в отпуске, — говорится в ответе компании на запрос агентства. — В адрес компании от него поступило заявление об увольнении 18 июня 2020 года по инициативе работника». Несмотря на то, что суд не признал Самборского виновным, на предприятии пояснили: компания «негативно относится к любым противоправным действиям со стороны сотрудников».

О том, что следствие по делу, главным фигурантом которого является Самборский, завершено, ранее отчитался следственный комитет. По данным ведомства, в ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину.

В городском суде Ноябрьска агентству пояснили: уголовное дело поступило в производство зампредседателя суда по уголовным делам Владимира Курца (до 2017 года он работал в Екатеринбурге- ред.) Дата рассмотрения дела по существу пока не назначена, о ней проинформируют в ближайшее время.

Дело Самборского будет рассматриваться в общем порядке. «Ни о каком особом порядке при рассмотрении уголовного дела по тяжкой статье речи не идет, — пояснили в надзорном органе. — Позиция гособвинения будет оглашена в ходе судебных заседаний».

По версии следствия в ночь на 16 мая Самборский в компании с местным бизнесменом Эльмартом Тимиркиным распивал спиртные напитки в гараже, принадлежавшем предпринимателю. Тимиркин при этом готовился к охоте, поэтому в гараже находилось принадлежавшее ему охотничье ружье. Между Самборским и Тимиркиным вспыхнула ссора, в результате которой бизнесмен был был убит выстрелом в грудь.

Позже суд отпустил предполагаемого убийцу под домашний арест. Ранее неоднократно озвучивалось, что Владимир Самборский является сыном Ивана Самборского — экс-депутата думы Ноябрьска, а ныне — главы профсоюза ООО «Газпром добыча Ноябрьск».