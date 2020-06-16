15 июня 2020
14 июня 2020

Пьяный чиновник насмерть сбил пешехода в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тактико-специальные учения Скорой помощи по спасению пострадавших в ДТП. Челябинск, носилки, скорая помощь, скорая медицинская помощь, спасение пострадавших в дтп, учения скорой помощи, эвакуация раненных в дтп
Девушка получила смертельные травмы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самарский чиновник на автомобиле насмерть сбил девушку в Пермском крае. Дорожно-транспортное происшествие произошло в центре Кизела в День России, 12 июня, рассказал URA.RU источник в ГИБДД города. Он уточнил, что мужчина управлял автомобилем «Рено Сандеро» в состоянии алкогольного опьянения.

«ДТП произошло в центре горда на улице Пролетарской. [Водитель] не справился с управлением, вылетел на обочину, где шли пешеходы. Одна девушка отскочила в сторону, а вторая не успела и, в результате аварии, скончалась. Предварительно установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения», — пояснил источник.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека). Суд арестовал его на два месяца.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», viber-канале «Пермь» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...