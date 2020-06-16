Пьяный чиновник насмерть сбил пешехода в Пермском крае

Девушка получила смертельные травмы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самарский чиновник на автомобиле насмерть сбил девушку в Пермском крае. Дорожно-транспортное происшествие произошло в центре Кизела в День России, 12 июня, рассказал URA.RU источник в ГИБДД города. Он уточнил, что мужчина управлял автомобилем «Рено Сандеро» в состоянии алкогольного опьянения.

«ДТП произошло в центре горда на улице Пролетарской. [Водитель] не справился с управлением, вылетел на обочину, где шли пешеходы. Одна девушка отскочила в сторону, а вторая не успела и, в результате аварии, скончалась. Предварительно установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения», — пояснил источник.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека). Суд арестовал его на два месяца.