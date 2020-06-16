Пожароопасный сезон на Ямале продлится до 1 октября Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе на сегодняшний день зафиксировано более 20 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 1,1 тысячи гектаров. Такие данные предоставило ГУ МЧС по ЯНАО.

«На сегодняшний день в округе зарегистрировано 24 природных пожара на площади 1136,5 гектаров», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС. По данным федеральной Авиалесоохраны, на полночь 16 июня в ЯНАО нет новых очагов возгорания.

Общая группировка сил и средств МЧС по тушению лесных пожаров составляет 638 человек и 96 единиц техники. Сформирован оперативный штаб округа для координации сил и средств пожаротушения. Мониторинг лесных пожаров с воздуха ведут суда малой авиации. Общая площадь авианаблюдения в округе составляет порядка 36 млн гектаров.

15 мая губернатор Дмитрий Артюхов объявил о начале пожароопасного сезона на Ямале. Вскоре после этого в регионе вспыхнули первые лесные пожары. Тогда масштабное возгорание случилось в Красноселькупском районе, пламенем были охвачены более 220 гектаров леса. В течение нескольких дней пожар был локализован, стихию удалось победить. По основной версии, причиной возгорания стала аномально жаркая погода и сухие грозы.

ЯНАО оказался в числе российских регионов, где в июне ожидаются крупные лесные пожары. Специальную карту субъектов составила федеральная Авиалесоохрана. В «красной зоне», помимо Ямала, оказались ХМАО, Пермский край, Ленинградская область и еще 15 территорий страны.