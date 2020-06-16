Жириновский призвал установить лимит зарплат топ-менеджеров

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Ранее Жириновский предложил ввести стандарт по зарплате на всей территории России, установив минимальный размер на уровне 30 тысяч рублей. Средняя зарплата по стране, по мнению лидера ЛДПР, должна равняться 70 тысячам рублей. Также в мае Жириновский призвал продать мумию революционера Владимира Ленина ради спасения российской экономики, напоминает « Утро.ру ».

По мнению Жириновского, россияне недовольны высокими зарплатами менеджеров госкорпораций. «Предлагаю установить максимальную зарплату в 500 000 рублей, чтобы топ-менеджеры понимали, что могут рассчитывать максимум на эту сумму», — написал лидер ЛДПР. Вместе с тем политик предложил ввести единый налог на сверхприбыль. Однако большинство подписчиков Жириновского не поддержали его предложение: некоторые отметили, что предложенный политиком лимит слишком высокий, тогда как полезнее было бы увеличить зарплаты обычным россиянам.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить максимальную зарплату в 500 тысяч рублей для менеджеров госкорпораций. Об этом политик сообщил в Twitter.

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