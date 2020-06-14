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На сверхприбыль, как считает Жириновский. нужно ввести единый налог. Ее можно будет тратить на поддержку медицины и образования.

Средняя зарплата по стране должна равняться 70 тысячам; среднее управленческое звено, инженеры и высококвалифицированные специалисты должны получать 150-200 тысяч, а максимальная зарплата высшего руководства должна ограничиваться 500 тысячами. «Это нужно сделать для того, чтобы любой, кто идет на должность руководителя госкорпорации, сразу понимал, он может рассчитывать максимум только на эту сумму», — добавил политик. Президент, продолжил он, должен получать больше всех — 700 тысяч рублей, а депутаты — не более 500 тысяч.

«Нужно установить стандарт по всей России. Минимальная зарплата — 30 тысяч рублей в месяц. Это одна тысяча рублей в день», — написал Жириновский, отметив, что в российском обществе давно зреет недовольство слишком высокими зарплатами в коммерческих структурах и госкорпорациях.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести стандарт по зарплате на всей территории России, установив минимальный размер на уровне 30 тысяч рублей. Об этом политик написал в своем telegram-канале.

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