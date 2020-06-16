Заболевшего коронавирусом тюменца заставили лечиться через суд

Решение суда заставило мужчину пройти лечение от коронавируса (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жителя Ялуторовска (Тюменская область) принудительно отправили лечиться от коронавируса. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба Ялуторовского районного суда.

«Рассмотрено административное дело по иску управления регионального Роспотребнадзора о принудительной госпитализации жителя города Ялуторовска, больного коронавирусом», — рассказали в пресс-службе.

По результатам тестов у ответчика подтвердили вирус 2019-nCoV, однако он отказался от госпитализации. Так как коронавирус включен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, представители Роспотребнадзора обратились в суд.

Суд удовлетворил требования Роспотребнадзора. Мужчину направили на лечение.