15 июня 2020

Заболевшего коронавирусом тюменца заставили лечиться через суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО
Решение суда заставило мужчину пройти лечение от коронавируса (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Жителя Ялуторовска (Тюменская область) принудительно отправили лечиться от коронавируса. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба Ялуторовского районного суда.

«Рассмотрено административное дело по иску управления регионального Роспотребнадзора о принудительной госпитализации жителя города Ялуторовска, больного коронавирусом», — рассказали в пресс-службе.

По результатам тестов у ответчика подтвердили вирус 2019-nCoV, однако он отказался от госпитализации. Так как коронавирус включен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, представители Роспотребнадзора обратились в суд.

Суд удовлетворил требования Роспотребнадзора. Мужчину направили на лечение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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